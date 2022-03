Dopo la tappa di domenica 13 al Mercato Nuovo di Taranto, Romeinreverse arriva a Bari al Garage Sound giovedì 17 marzo. TELAVIVI Records presenta ROMEINREVERSE, supporting by KYOTOLP e BLUE COLLAR.

Rome in Reverse è un’artista di origini italiane adottata dalla Scandinavia. Viene scoperta da Sun Glitters, un esponente di spicco della musica elettronica/shoegaze, e insieme realizzano l’EP “My sun in reverse“. Lo stesso Sun Glitters produrrà l’Ep di debutto di Rome in Reverse “Northern Lights”. Il sodalizio artistico tra i due continuerà per i successivi due album “THE PRESTIGE” e “We’ve been here” scritti da Antonella Pacifico e co-prodotti dai due artisti, con un sound inedito che si nutre di contaminazioni. Nel 2020 RIR ha fondato la propria label indipendente TelaVivi Records per la quale ha dato alle stampe una collezione di ep: Sublime e LUX nel 2021 ai quali si aggiungerà NOX nel 2022. Negli ultimi 5 anni ha portato i suoi live set in tutta Europa, attraversando Danimarca, Italia, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Francia, Polonia e UK. Ha condiviso il palco con artisti come Adrian Sherwood, KVB, The Field, Big Wild, Charlotte Adigéry, Sun Glitters, Arms and Sleepers, Little People e molti altri.

Televivi Records è un’etichetta discografica indipendente, un collettivo di creativi e amici.

È specializzata nella promozione di artisti emergenti e progetta di avviare una rete internazionale con una visione condivisa dell’arte DIY nel campo della musica, del video e delle arti visive.

TELEVIVI Records presenta

KIOTOLP

E’ il nome d’arte di Roberta Russo (batterista, producer e performer), classe 1996, cresciuta a Monza e attualmente residente a Bari.

Vanta la partecipazione al Rockin’1000, come batterista presso l’Aeroporto di Linate nell’ottobre del 2019, insieme ai Subsonica e agli Afterhours, nonchè una piccola collaborazione live con Morgan, ex leader dei Bluvertigo.

Il progetto Kyotolp nasce nel 2020: la sua particolarità risiede nell’utilizzo quasi esclusivo della voce, di una loopstation, e della tecnica del beatbox, abbracciando sonorità elewttroniche, cupe e allo stesso tempo avvolgenti, unite a canto e spoken music

BLUE COLLAR

Blue collar non è semplicemente un ‘nom de plume’, è piuttosto una ambizione:

una dichiarazione d’intenti e identità di un musicista che professa il suo credo artistico.

Strani giorni per la professione artistica, l’isolamento libera l’estro dalle contingenze.

Blue Collar immagina un percorso che contempla il sacrificio, la completa dedizione per il

raggiungimento di una forma di bene supremo.

Se queste parole vi hanno ricordato lo Zeitgeist di un altro spazio-tempo non avete torto, le coordinate di Blue Collar sono mitteleuropee. Lo spazio semantico è vasto: innamorato follemente della cultura tedesca e della sua lingua, Mirko si ispira

al krautrock come a Göethe, ha un tatuaggio ispirato a ‘Low’ di David Bowie ed è un instancabile raccoglitore di parole (tedesche) che seleziona per affinità elettiva, facendone i titoli dei suo brani. Blue Collar non è estraneo alla modernità, il sottotitolo dell’EP Prometheus è tratto dalla serie televisiva ‘Dark’, fortemente caratterizzata dalla soundtrack di Apparat.

Garage Sound via Amoruso 62/7b, Bari