Il 27 febbraio a Bari il Teatro Piccinni ospiterà l’ultimo appuntamento del progetto “Il Teatro dei Sogni” con in scena Nichi Vendola al suo debutto in “Quanto resta della notte”: otto capitoli poetici accompagnati e vestiti dalle musiche prodotte da Popoulous e dai video di Mario Amura. Parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo. Un progetto in cui libri, musica e teatro si incontrano in un confronto tra sguardi e linguaggi. È uno spettacolo al debutto, con l’amichevole collaborazione del regista Walter Malosti, per un Nichi Vendola come non lo abbiamo mai visto.

Nichi Vendola racconta " Quanto resta della notte ", lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Piccinni di Bari il 27 febbraio e che ha registrato il tutto esaurito per la sua prima nazionale! "Ho immaginato una specie di viaggio notturno nel cuore delle inquietudini, delle ferite e delle speranze del nostro tempo. E camminando nel buio la mia unica lanterna è stata la poesia. "Quanto resta della notte" è il resoconto in forma di monologo di questo breve ma intenso viaggio nella nostra crisi."