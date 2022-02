Domenica 13 febbraio il terzo appuntamento della rassegna curata dall’Associazione Musicale “Daniele Lobefaro”. Il Teatro Comunale Rossini si prepara ad ospitare il terzo concerto della XVII edizione della rassegna musicale “Legature”, curata dall’Associazione Musicale Daniele Lobefaro nell’ambito della stagione teatrale 2022 del Comune di Gioia del Colle.

Domenica 13 febbraio 2022, alle ore 19:00, avrà inizio il recital pianistico della musicista ucraina Maria Narodytska che, nel corso della serata, eseguirà le musiche dei celebri compositori Franz Schubert e Franz Liszt.

INFO BIGLIETTI – Platea e Palchi Centrali 1° Ordine: Intero € 10 / Ridotto € 8; 1° Ordine Laterali: Intero € 10 / Ridotto € 8; * La riduzione è prevista per studenti e over 65 anni. Per studenti da 6 a 11 anni il costo del biglietto è di € 5.

Per procedere all’acquisto dei biglietti, è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro Comunale Rossini che domani, venerdì 11 febbraio, sarà aperto dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Si ricorda che l’ingresso in teatro sarà consentito ai soli possessori di Green Pass rafforzato, indossando la mascherina FFP2 per tutta la durata del concerto. Info: www.teatropubblicopugliese.it