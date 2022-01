Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici “Mine vaganti”. Lo spettacolo sarà in scena per la stagione del Comune di Barletta, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, al Teatro Curci da venerdì 28 a domenica 30 gennaio 2022 (venerdì e sabato ore 21.15 e domenica ore 18.30).

Al centro di tutto c’è la famiglia Cantone, proprietaria di un grosso pastificio, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per aprirsi ai suoi cari e vivere nella verità. Storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai irreversibile.

“Le emozioni dei primi piani hanno ceduto il posto a punteggiatura e parole; i tre amici gay sono diventati due e ho integrato le parti con uno spettacolino per poter marcare, facendone perfino una caricatura, quelle loro caratteristiche che prima arrivavano alla gente secondo le modalità mediate dallo schermo. Il teatro può permettersi il lusso dei silenzi, ma devono essere esilaranti, altrimenti vanno riempiti con molte frasi e una modulazione forte, travolgente. A questo proposito, ho tratto spunto da personali esperienze”, racconta Ferzan Ozpetek.

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano

MINE VAGANTI

e con Simona Marchini

e (in o.a.) Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini, Edoardo Purgatori

scene Luigi Ferrigno

luci Pasquale Mari

costumi Alessandro Lai

uno spettacolo di FERZAN OZPETEK

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana