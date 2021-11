Venerdì 3 dicembre alle 20.30, al Teatro Forma di Bari, si terrà l’anteprima nazionale di “Leave&Meet” il nuovo album di GAETANO PARTIPILO e il suo BOOM COLLECTIVE uscito il 12 novembre per Auand Records.

L’evento, prodotto da NODE in collaborazione con AUAND RECORDS e ESKAPE, è parte dei festeggiamenti dei vent’anni della label biscegliese di Marco Valente, nonché frutto di una campagna di crowdfunding su Eppela, rivelatasi vincente, al punto da raccogliere 11.000 euro di sostegno dagli appassionati.

Una line-up d’eccellenza attende il pubblico per questa serata imperdibile: Gaetano Partipilo (alto sax, keyboards), Angela Esmeralda (vocals), Seby Burgio (keyboards), Federico Pecoraro (bass), Dario Congedo (drums).

“Leave&Meet”, promosso con il sostegno di Puglia Sounds – Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021, nasce dall’esigenza di un incontro virtuale, in un abbraccio, quasi telepatico, e dal desiderio di realizzare un momento di condivisione artistica tra musicisti confinati nelle proprie abitazioni durante il lockdown. Si tratta di un’opera cangiante e sfaccettata, in cui ogni brano fa storia a sé, ma di cui “Puglia”, che non a caso apre l’album, meglio ne riassume i sentimenti e il concept artistico e compositivo.

«“Puglia”, scritto con la vocalist Angela Esmeralda durante il lockdown – racconta Partipilo – parla di quel periodo, della nostra terra e del viaggio immaginario alla ricerca di luoghi lontani, New York oppure Los Angeles o Rio de Janeiro, pur restando sempre saldamente qui».

Sin dai suoi esordi nel 2018, il Boom Collective di Partipilo ricerca la fusione tra differenti stili e sonorità, mantenendosi in contatto costante con ciò che accade nel mondo musicale contemporaneo, sempre attraverso il filtro della sensibilità di musicisti jazz che vivono il proprio tempo e la propria terra. In particolare “Leave&Meet”, nelle 12 tracce che lo compongono – di cui 10 a firma di Partipilo -, vede l’alternarsi di ben 11 musicisti, 2 vocalist, oltre allo stesso leader ai sassofoni, tastiere e sintetizzatori.

«La scelta dei musicisti in questo lavoro – racconta ancora Partipilo – è stata fatta fondamentalmente in base due caratteristiche: geografiche, perché Boom Collective è un progetto “made in Puglia” e si nutre principalmente di sangue del sud; anagrafiche perché, questa volta, ho voluto con me musicisti molto più giovani con i quali non mi ero mai confrontato. Loro hanno portato una visione diversa, fresca e molto stimolante che permesso alla musica di viaggiare su binari per me nuovi».

Biglietti € 15,00 + d.p. poltrona – 18,00 + d.p. poltronissima

disponibili su Vivaticket (https://bit.ly/ LeaveMeet_ticket) e Marteticket (https://bit.ly/LeaveMeet_ marte).