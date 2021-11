Domenica 21 novembre prende il via a Monopoli la rassegna “Incontri di strade” organizzata dalla Libreria Minopolis (in via Rattazzi 18). Nel primo appuntamento sarà ospite Dino Cassone autore del romanzo “Aperitivo fatale” (Les Flaneurs Edizioni). Dialogheranno con l’autore Mariella Fusillo e Flavio Giannulo. Letture a cura dell’attore Corrado Russo. Inizio alle 18.30. Green pass e prenotazione obbligatoria: 080.9373619/3498991471.

È ancora giallo a Rosicano: Placido Visone, marito tradito della fascinosa dark lady Venere Rimessa, muore dopo aver assaggiato un po’ del Vermut Solitario che ha ricevuto per posta. Tutti i sospetti e gli indizi convergono su Carlo Limone, veterinario nonché amante di lei, ossessionato e rancoroso. Ma è davvero lui il colpevole? Toccherà di nuovo al maresciallo Sapone seguire il caso, supportato stavolta non solo da sua moglie Margherita ma anche dal brigadiere Cimino, che nel frattempo deve destreggiarsi fra ex, amici immaginari e nuove fiamme. E sarà di nuovo la tremenda Pacifica Diavoli, con i suoi scoop, a raccontare al paese ogni dettaglio di questo triangolo “velenoso”.