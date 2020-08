Dopo il concerto di Elodie, viene annullata anche la sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino nel comune di Sammichele. Lo rende noto il sindaco Lorenzo Netti sottolineando che la decisione è stata presa perché “la nostra priorità è garantire la salute pubblica”.

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere dall’11 al 13 settembre, ma è stata rinviata a data da destinarsi in quanto i contagi da coronavirus in Puglia sono aumentati in questo ultimo ultimo mese.

“I sammichelini sono stati un modello e continuano a esserlo. Ma era a noi noto allo stesso tempo che era necessario che tutti gli italiani avrebbero dovuto comportarsi con attenzione e diligenza. Così non è stato. In questo momento, oltre alla salute pubblica, è importante pensare alla ripresa dell’attività scolastica in sicurezza”.