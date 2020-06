Doveva essere un’estate 2020 ricca di concerti, ma a causa dell’emergenza coronavirus gli appuntamenti musicali previsti in Puglia slittano di un anno. Per evitare qualsiasi tipo di assembramenti e di contagi, i live sono stati cancellati.

Dopo un tira e molla finalmente sono state pubblicate le nuove date. Tiziano Ferro conferma la sua tappa a Bari spostando il suo concerto, previsto quest’anno il 3 luglio, al 29 giugno del 2021 allo Stadio San Nicola. I biglietti già acquistati saranno validi anche per la nuova data.

Anche Cesare Cremonini ha dovuto spostare il suo concerto al 19 giugno 2021 all’Arena della Vittoria. Nuova data anche per la tappa di Ultimo che sarà allo Stadio San Nicola l’8 luglio 2021. In entrambi i casi, come per Tiziano Ferro, i biglietti acquistati per la data del 2020 saranno utilizzabili per la nuova data senza nessun cambiamento.