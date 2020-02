Unieuro, Arcaplanet, Iperceramica. A loro spetta il compito di trainare l’apertura del nuovo Parco Commerciale Santa Caterina, la cui realizzazione ha tenuto banco per mesi sulle pagine della cronaca locale. L’inaugurazione è fissata per venerdì 28 febbraio, a stretto giro arriveranno anche gli altri marchi, che dalla proprietà assicurano di livello nazionale.

Fino al 1° marzo, dunque per tutto il weekend inaugurale, ai visitatori saranno offerte gustose leccornie preparate dai chioschi d street food, disposti lungo il predisposto percorso per una sana passeggiata all’aria aperta.

Alla costruzione del Parco Commerciale hanno partecipato numerose imprese locali; il progetto ha riservato grande attenzione alla sostenibilità energetica degli esercizi commerciali, con la presenza di impianti fotovoltaici a sostegno della produzione di energia elettrica utile ai punti vendita, alla realizzazione di impianti di ultima generazione per il riutilizzo delle acque meteoriche e all’implementazione di nuovi servizi come le colonnine di ricarica per le auto elettriche di prossima installazione.

Unieuro si presenta con uno store da 2.500 mq di spazi espositivi caratterizzati da un layout funzionale ed elegante, studiato per garantire la migliore shopping experience: un

punto vendita moderno che si propone come nuovo riferimento per gli appassionati di

tecnologia in sostituzione di quelli di Bari Japigia e Bari Pasteur, chiusi di recente per

concentrare la presenza di Unieuro in una nuova prestigiosa location.

Per festeggiare l’apertura sono previste promozioni esclusive: a partire da venerdì 28

febbraio fino a giovedì 12 marzo saranno disponibili offerte imperdibili su tutte le

categorie di prodotto con sconti del 50% su tutti i piccoli e grandi elettrodomestici da

libera installazione e incasso, su tutti i casalinghi e articoli da regalo. A supporto del

lancio, verranno organizzate anche attività di street marketing nelle aree di maggior

affluenza della città.