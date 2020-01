Soffermarsi sugli ambienti domestici per esprimere uno spazio più intimo e privato, quello dell’identità e della memoria. È questa l’intenzione espressa da Natalija Dimitrijevic nella serie delle case, nucleo di opere esposte nella mostra Condominium, ospitata dalla galleria Microba fino al 29 febbraio. La ricerca dell’artista serba, trasferitasi nel 2014 a Bari dove si forma all’Accademia di Belle Arti, si focalizza sull’analisi di una memoria legata al proprio tempo, escludendo qualsiasi riferimento al ricordo nostalgico o malinconico, ma concentrandosi piuttosto su quel ricordo di sé e degli altri che le consente di compiere un’indagine sull’Io.

Un percorso cognitivo e mnemonico che riconduce a un tempo passato, tuttavia non troppo lontano, ma inteso come ricordo indefinito da cui attingere per rimarginare gli sbagli e ricostruire una memoria tutta nuova. Servendosi principalmente della pittura, la Dimitrijevic ricorre anche al collage, al disegno e ad altri mezzi espressivi come l’installazione e gli ambienti sensitivi e interattivi, per sviluppare una ricerca spaziale, da cui nasce la sua produzione più recente.

Con la personale dedicata alla giovane pittrice, lo Spazio Microba non solo inaugura la nuova stagione espositiva, ma intende avviare un progetto di più ampio respiro incentrato sulla relazione tra arte e architettura, coerentemente con il concept che caratterizza la galleria stessa. Coordinato da Marialuisa Sorrentino, Riccardo Pavone, Nicola Zito e Ignazio Fabio Mazzola la programmazione prevede il coinvolgimento di artisti, curatori e critici, invitati di volta in volta a presentare progetti site specific su differenti aspetti dell’affascinante rapporto tra i due ambiti, fortemente correlati e da sempre intrecciati nelle dinamiche e nei risultati estetici.

Natalija Dimitrijević

Condominium

A cura di Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino

Testo critico di Melissa Destino

MICROBA

Via Giambattista Bonazzi 46

70123 – Bari

Fino al 29 febbraio 2020

Da martedì a sabato

Dalle ore 17 alle ore 20

Info:

3927385558

3470866802