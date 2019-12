Mentre “Matera Capitale della Cultura” si appresta a vivere il suo epilogo, dopo un anno vissuto intensamente, in città si sparano gli ultimi colpi. E così, domani sera, mercoledì 18 dicembre, al Cinema Piccolo ci sarà la proiezione esclusiva del film The Irishman, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert Denioro, Al Pacino e Joe Pesci. L’pera sarà premiata come miglior pellicola del 2019 dal Matera Hollowood Film Festival.

The Irishman è destinato diventare uno dei film più importanti degli ultimi anni e tra le più rappresentative nella storia del Cinema. Quello del MHFF è certamente in riconoscimento simbolico importante, in quella città dei Sassi premiata di recente come miglior set per Bond 25 e da tempo al centro di interessi della Major Hollywoodiane per film come The Passion, Ben Hur, Wonder Woman e Last Planet.

La scelta dell’Art Director, Lorenzo Muscoso, è caduta su The Irishman per la direzione magistrale e per grande maturità e proprietà di linguaggio che ha permesso a eccellenti attori come Robert De Niro e Joe Pesci, di muoversi con eccellente consapevolezza nel plot narrativo e allo stesso tempo un omaggio al regista conterraneo, che ama ricordare le sue origini siciliane. Un proposito realizzato grazie alla collaborazione con Netflix e al supporto del Team Scorsese, e che sarà di augurio per la conquista degli Oscar 2020.

L’esclusiva proiezione di mercoledì 18 dicembre, alle ore 20:30 nel Cinema Piccolo di Matera, sarà preceduta da un dibattito. L’evento anticipa la manifestazione vera e propria, rinviata al 2020 per via degli eventi di chiusura di “Matera Capitale Europea della Cultura”.