Sale la “febbre da Luca Medici”, l’attesa per il nuovo film di Checco Zalone, aumenta giorno dopo giorno. Così Tolo Tolo è già in programma in diverse sale, del resto l’uscita prevista il 1° gennaio non è più un segreto per nessuno, anzi.

Quello che in pochi sanno, però, è che alcuni cinema hanno calendarizzato la prima proiezione già alle 00:05, praticamente subito dopo il brindisi per salutare l’arrivo del nuovo anno, come nel caso del multisala The Space a Casamassima.

A Bari, invece, bisogna aspettare fino a mezzanotte e mezzo, come al Galleria, all’UCI Cinema Showville. Stessa idea all’UCI Cinema di Molfetta e all’UCI Cinema Red Carpet di Matera. Poco più tardi, all’una di notte, parte la proiezione al The Space Cinema di Surbo. Al momento le prevendite non stanno andando benissimo.