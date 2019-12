Appassionati di quattro ruote, riscaldate i motori. I più grandi piloti del panorama italiano sbarcano a Binetto per celebrare la festa dei 30 anni dell’Autodromo Levante. È stata presentata, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, del sindaco di Binetto Vito Bozzi,del direttore del Levante Circuit Ivan Pezzolla e il presidente Aci Bari Bat Francesco Ranieri, la Levante Race Of Champions, evento sportivo che celebrerà i 30 anni dell’impianto, punto di riferimento dell’intero sud Italia. Appuntamento fissato a domenica 22 dicembre, quando sulla pista barese gestita da Safe & Emotion, su incarico di ACI Vallelunga, si daranno appuntamento alcuni dei nomi più prestigiosi delle 2 e 4 ruote da corsa, oltre ai vertici dell’Automobile Club d’Italia.

Previsto l’arrivo di tanti nomi altisonanti del motorsport internazionale delle 2 e delle 4 ruote, tra questi il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, il pilota Ferrari Antonio Fuoco, il motogp Ducati Michele Pirro, il 13 volte campione italiano e 11 volte europeo Simone Faggioli. Per lo spettacolo sarà presente l’attore Ettore Bassi.

“Eventi come la Levante Race Of Champions proiettano il territorio metropolitano di Bari a livello nazionale – ha spieagto l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli – grazie all’impegno storico dell’Automobile Club Italia che ha acquisito l’autodromo e del gestore dell’impianto. Per tutti i baresi appassionati delle due e quattro ruote il 22 dicembre rappresenta una bella occasione per scoprire e apprezzare l’Autodromo di Binetto”.

“Come amministrazione di Binetto abbiamo una comunione d’intenti con il gestore dell’impianto, quello di rilanciare l’autodromo – ha continuato il sindaco di Binetto Vito Bozzi – grazie all’acquisizione dell’impianto da parte di ACI a breve inizieranno i lavori per l’ammodernamento del circuito che potrà ospitare importanti gare anche di rilevanza nazionale. L’Autodromo del Levante diventerà così nei prossimi anni il centro di riferimento di Aci Vallelunga nel mezzogiorno”.

“Con il passare delle ore cresce l’emozione per un evento che ha richiamato al Levante Circuit così tanti nomi noti del motorsport – rivela Ivan Pezzolla , manager di Levante Circuit -. Abbiamo già 20 equipaggi. Siamo molto orgogliosi di poter presentare Levante Race of Champion in un contesto di spicco e con partner di assoluto prestigio, che ringraziamo anticipatamente per la fiducia ed il pieno supporto”.

“Si tratta di un evento di importanza nazionale – aggiunge il presidente di Aci Bari Bat, Francesco Ranieri – in un contesto come quello dell’autodromo del Levante di Binetto che festeggia i 30 anni di attività e che presto sarà oggetto di una riqualificazione con un ampliamento che lo proietterà tra i circuiti più importanti a livello europeo. Noi di Aci Bari Bat non potevamo mancare nel sostenere questo progetto. Vi aspettiamo tutti il 22 dicembre per correre insieme ai grandi piloti del panorama italiano”.

