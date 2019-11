Appassionati del Monopoly, pronti a scendere in pista? Si terrà nel prossimo weekend a Monopoli, in piazza Garibaldi, il primo torneo del gioco da tavola con l’edizione dedicata alla città del sud est barese, realizzata lo scorso luglio da Hasbro e Winning Moves.

L’iscrizione al torneo è gratuita e si può effettuare direttamente sul sito www.monopolyamonopoli.it. La competizione prenderà il via venerdì 29 novembre alle 17.30 con una breve cerimonia d’apertura, alle 18 il torneo inizierà ufficialmente con un tempo massimo di due ore. Chi riuscirà a qualificarsi alle semifinali sarà in azione sabato 30 novembre sempre a partire dalle 18, la finale è prevista invece domenica 1 ottobre. I sei finalisti si sfideranno su un tabellone, che menziona le vie tipiche della città, di 6 metri per 6 del gioco steso direttamente sul pavimento della piazza e movimentando pedine giganti.

Previsto un evento musicale in tutte le giornate. Il 29 a partire dalle 18.00 si esibirà per le vie del centro storico la Puglia’s Band, mentre il giorno seguente sarà il turno della fanfara dell’IC “Massari/Galilei” di Bari. La finalissima di domenica 1 dicembre sarà invece animata da Gaetano Tasselli e la sua La La Band. L’evento, patrocinato dal Comune di Monopoli, è sostenuto dall’Associazione Operatori del Centro Storico e da una serie di aziende locali. Anche il Monopoli Calcio parteciperà all’evento mettendo a a disposizione degli iscritti al torneo un biglietto omaggio per la partita Monopoli-Avellino, in programma al Vito Simone Veneziani il 15 dicembre alle ore 17.30.