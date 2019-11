Bari si prepara a vivere l’atmosfera magica del Natale. Domani verrà ufficializzata l’aggiudicazione del bando, per il programma di eventi e spettacoli che animeranno le principali piazze e strade della città in occasione della festività natalizia, in favore della società Cube Comunicazione srl, vincitrice con il progetto “Natale a Bari, che favola!”.

Piazza Umberto si appresta a diventare un luogo di festa per tutti, dai bambini ai più grandi. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, con il Villaggio e la Casa di Babbo Natale, diventerà infatti il quartier generale delle feste natalizie: in programma ogni giorno spettacoli, laboratori, attività ludiche e una biblioteca interamente dedicata alla lettura.

Ma non solo perché ci sarà anche un’area attrezzata per la musica dal vivo, in programma anche una parata di personaggi delle favole che attraverserà le vie principali della città e, per gli appassionati di calcio, un momento impedibile in cui divertirsi con i calciatori della squadra biancorossa, come nel cartone animato argentino Goool!

Cube Comunicazione srl permetterà anche l’installazione di luminarie in via Manzoni, con tende luminose luce bianco caldo, tese da lato a lato, l’apertura aggiuntiva del Villaggio nei giorni 13-20-27 dicembre e 3 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00; l’installazione in aeroporto del Big piano e un grande piano da suonare con i piedi per dare il benvenuto in città ai turisti e presentare il programma di eventi del Natale, descritto su un totem. La direzione artistica dell’intero programma di eventi sarà a cura di Lisangela Sgobba.

“Onorerò il Natale nel mio cuore, e cercherò di conservarmi in questo stato d’animo per tutto l’anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro, e i tre spiriti saranno sempre presenti in me. È con le parole del Cantico di Dickens che saluto il progetto vincitore del bando di Natale – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci – che propone tanti laboratori di promozione della lettura, nonché un ricco calendario di spettacoli anche in periferia, e laboratori di animazione, tutti realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo e sicurezza sul lavoro. Sarà una grande festa all’insegna del senso civico e dello stare insieme per condividere la gioia del Natale”.

Ecco il calendario dettagliato del programma di spettacolo che raccoglie una vasta panoramica di generi e stili.

A cura dell’associazione culturale Madimù – da 5 a 10 anni

7 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Fiaba animata | Lo schiaccianoci ed il re dei topi

8 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Teatro d’oggetti | I tre fratelli

14 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto animato | Racconti dal mito

15 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | il lupo affamato

21 dic.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Tecnica burattini | L’elfo dispettoso

22 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con oggetti | L’omino di Pan di Zenzero

28 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Fiaba animata | Natale per sempre

29 dic. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | San Nicola e il topolino

4 gen. | dalle 18 alle 20 | due repliche | Racconto con pupazzi | Io sono il più forte

5 gen.| dalle 18 alle 20 | due repliche | Teatro d’attore | Narrabot 2.0

A cura dell’associazione culturale Fatti d’arte

8 dic. | dalle 11.30 alle 13.30 | due repliche | Racconto animato | Miti e leggende del Santo dei Bambini

A cura di Amaltea Eventi – Animazione teatrale

6-16 – 23 dic.| Da San Nicola a Santa Claus | una replica al giorno

9-18-24 dic| La vera storia di Babbo Natale | una replica al giorno

11 dic. | Elsa ed Anna le aiutanti di Babbo Natale | una replica al giorno

13-20 dic.| Il Natale secondo Topolino | una replica al giorno

30 dic./1 gen. | Mary Poppins e la consegna dei regali | una replica al giorno

27 dic. | Le principesse del Natale | una replica al giorno

26 dic./3-4-6 gen. | Un Natale da Super Eroi| una replica al giorno

29 dic. | Il Natale sull’isola che non c’è | una replica al giorno

31 dic./2 gen. | i PJ Mask alla ricerca del Natale perduto| una replica al giorno

Gli eventi per il programma del Natale a Bari sono ispirati a favole e racconti per bambini, con l’obiettivo di coltivare la fantasia e l’entusiasmo del più piccoli. Questi i principali appuntamenti:

7 e 21 dic. | dalle 18:30 alle 20:30 | Itinerante piazza Umberto/via Sparano/ via Argiro

La grande orchestra di fiati “E. Annoscia – Città di Bari” sfilerà per le vie del centro con i suoi venti elementi in divisa rossa, che richiama il celebre Schiaccianoci.

8 dic. e 6 gen. | dalle 17:00 alle 20:00 | Itinerante piazza Umberto/via Sparano/ via Argiro

“La favola invade la città” con la parata di dieci personaggi in costume, come nella memorabile fuga verso il regno nel primo Shrek.

“Taiko – tamburi giapponesi”: un’esibizione di percussioni in omaggio al cartone animato Mulan.

14 dicembre | dalle 18:00 alle 20:00 | piazza Umberto

Date da definire

Una delegazione di giocatori della squadra del Bari arriva nel Villaggio per vivere con i bambini giochi e attività in programma.

28 dicembre e 4 gennaio | ore 18:00 – 20:00 | piazza Umberto

“Tutti quanti fanno jazz” – concerti per pianoforte: un omaggio agli Aristogatti.

Il programma degli appuntamenti si completa con un tour in cinque municipi di Mr. Santini, il clown-fantasista con uno show dal sapore di altri tempi che alterna giocoleria ed equilibrismo a gags musicali con strumenti non tradizionali.

8 dic.| h 11/13 | piazzetta Torre a Mare – spettacolo arte di strada (2 repliche)

10 dic. | h 17/20 | San Girolamo -chiesa di Gesù di Nazareth (2 repliche)

15 dic.| h 9/13 | Santo Spirito – chiesa – una replica dopo le messe della mattina

22 dic.| h 9/13 | Ceglie del Campo – chiesa Santa Maria del Campo – una replica dopo le messe della mattina

5 gen. | h 9/13 | Japigia – chiesa San Sabino – una replica dopo le messe della mattina