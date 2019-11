Le “sardine” pugliesi sono pronte a passare all’azione. Dopo la nascita del gruppo Facebook che in soli due giorni ha superato quota 30mila adesioni, è stato annunciato l’evento “Bari non abbocca” che avrà luogo il 7 dicembre a partire dalle 19 in piazza Ferrarese.

La mobilitazione nasce a sostegno del movimento emiliano delle sardine, ispirato ai flash mob svolti in Emilia Romagna nelle ultime settimane, in concomitanza con i comizi di Matteo Salvini nella regione.

L’evento è stato creato dal gruppo Facebook “Le sardine di Bari”. “Dopo Bologna e Modena, anche a Bari arriva una piazza di sardine – si legge -. Per contarci e chiedere con forza un paese più equo e sostenibile, per dire che siamo contro l’odio e le divisioni. Siamo convinti che un’Italia più libera e giusta, non solo è possibile, ma è necessaria. Ci troviamo in Piazza Del Ferrarese il 7 dicembre alle 19. Informiamo tutti i nostri amici e contatti. Vogliamo cambiare l’Italia, teniamoci stretti come le sardine!”