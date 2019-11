Il Comune di Bari ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale ”Illumina Novembre” promossa da ALCASE Italia, organizzazione impegnata nella lotta al cancro del polmone. L’iniziativa prevede nel ”vestire” di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare, una parte del territorio italiano con luci, palloncini o nastri.

La scelta per il capoluogo pugliese è ricaduta sul ponte Adriatico, che sarà illuminato di bianco per tutto il mese di novembre. La campagna ha come scopo quello di sensibilizzare i cittadini su una malattia da molti considerata incurabile. I recenti passi in avanti registrati nella biologia molecolare in campo tumorale hanno determinato invece nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.

”Illumina novembre” è anche un movimento di protesta perché la ricerca medica sul cancro al polmone rimane gravemente sotto-finanziata. Non tutti poi riescono a godere di un’assistenza sanitaria ottimale, basata su adeguati percorsi terapeutici e su trattamenti moderni ed efficaci. E nel 2019 proprio non possono esistere persone malate di serie A o di serie B.