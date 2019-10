Gemma Schirone è nata il 26 ottobre 1919, prmai un secolo fa, nel senso letterale del termine. Un traguardo che solo fino a qualche tempo fa sembrava irraggiungibile, e così sabato scorso, nell’occasione, tutta l’RSA “Chicco di Frumento” di Giovinazzo, gestita dalla cooperativa Charisma, ha voluto celebrarla come si deve, con una grande festa.

Ex dipendente statale, nonna Gemma, come la chiamano tutti con affetto, ha prestato servizio negli uffici postali. Instancabile lavoratrice, appassionata di cucito e del lavoro a maglia, partecipa con entusiasmo a tutte le attività in programma nella struttura.

Di certo, la sua preferita è il canto, che pratica attivamente oltre al laboratorio di cucina, mostrando una lucidità ed una collaborazione degne di nota, aspetti confermati dallo psicologo di struttura, Raffaele Tupputi.

“Prenderci cura di Gemma – ha detto la presidente della cooperativa, Maria Luigia Paparella – in fondo equivale a prenderci cura anche di no. La sua semplicità e la sua voglia di vivere sono contagiose carezze per chi ha la fortuna di averla accanto”.

Alla serata non è voluto mancare il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, che ha donato a Gemma una targa ricordo della città e un mazzo di fiori.

Grande gioia hanno espresso le tre figlie e i nipoti. L’aria di festa e la piacevolezza dell’evento hanno coinvolto ed appassionato gli altri ospiti della residenza e le rispettive famiglie.

