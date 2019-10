Il 5-6 ottobre 2019 nelle principali piazze italiane si celebrerà “La Giornata Internazionale dell’Igienista Dentale SORRIDI ALLA SALUTE”, dedicata alla prevenzione delle malattie del cavo orale, organizzata da A.I.D.I. Associazione Igienisti Dentali Italiani in collaborazione con I.F.D.H. Federazione Internazionale degli Igienisti Dentali e l’ONLUS Internazionale ACFF Alleanza per un Futuro Libero dalla Carie.

A Bari, la manifestazione patrocinata dalla Regione Puglia, si terrà il 6 Ottobre presso il Centro Polifunzionale per i Servizi Integrati Futura, Parco Largo 2 Giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.00. La giornata internazionale dell’Igienista Dentale, sarà dedicata all’educazione di adulti e bambini alla conoscenza del proprio cavo orale attraverso l’autoesame e l’autovalutazione del cavo orale attraverso percorsi didattici e ludici appositamente realizzati. È l’occasione per conoscere qual è la formula vincente per mantenere in salute la propria bocca e per avere un bel sorriso.

Tra gli obiettivi: sensibilizzare la popolazione sul problema; sviluppare un’azione multidisciplinare; educare al riconoscimento delle fonti della salute; educare all’individuazione dei fattori di rischio; eliminare i comportamenti a rischio; incoraggiare la pratica di autoesame della bocca e di riconoscimento delle variazioni di colore e/o forma della mucosa orale e generare un’azione permanente

Grazie alla creatività di studenti e igienisti dentali sono stati realizzati giochi, pupazzi e tante attività divertenti ed interessanti per adulti e bambini poter spiegare in maniera semplice ed efficace, il corretto uso dello spazzolino e le tecniche di spazzolamento, l’appropriato utilizzo dello spazzolino elettrico, il filo interdentale, gli scovolini e l’uso adeguato dei collutori. Una vera e propria strategia vincente dunque sarà messa in campo per il raggiungimento del benessere della persona. Ricordiamoci che” la prevenzione è la sola arma vincente per avere un sorriso sano, uguale in tutto il mondo”.

