Patrono d’Italia e veneratissimo in tutto il mondo, San Francesco d’Assisi è noto per essere anche il protettore degli animali. In occasione delle celebrazioni in suo onore, che ricorrono il 4 ottobre, numerosi animali domestici riceveranno la benedizione dai frati francescani domenica 6 alle 16. Torna infatti il rito organizzato sul sagrato della chiesa di Santa Fara con l’omonimo ospedale veterinario.

Una festa, un inno alla gioia e all’amore verso queste creature meravigliose. Dopo la cerimonia tutti gli animali saranno ospitati nel parco verde dell’Ospedale in compagnia dei veterinari e di tutti i partner dell’evento. A loro disposizione gadget, sorprese per i bambini e naturalmente tanti amici a due e quattro zampe. Ospite speciale Gianni Ciardo.

