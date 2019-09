Un’intera giornata per scoprire un immenso parco a tema Harry Potter, con sfide di Quidditch, cosplayer, animazioni 3D, laboratori di magia, pozioni e molto altro. Domenica 29 settembre dalle 10 alle 19, al Centro Commerciale Mongolfiera Japigia arriva l’appuntamento Mongolfiera e il Cerchio Magico, l’evento di magia e stregoneria interamente dedicato ad Harry Potter che trasformerà per tutta la giornata Piazza della Pace in un immenso parco a tema Hogwarts.

Una domenica davvero magica e speciale, dedicata a tutte le famiglie, da trascorrere con le tantissime attività ed iniziative. Tra le più belle la possibilità di sfidarsi a Quidditch, il famoso sport magico con giocatori volanti su manici di scopa, il più popolare tra i maghi e le streghe di Hogwarts, con un torneo nel campo a 5, prenotare una lezione aperta o partecipare nelle aree relax con i cosplayer alla cerimonia di smistamento con il cappello magico o alle animazioni e sfide con i mangiamorte.

Durante la giornata ci sarà animazioni 3D, laboratori di magia e pozioni, fumettisti, aree relax dedicate al food&beverage, aree shooting per scattare una foto ricordo davanti al famoso Binario 9 e ¾.

Un’opportunità davvero imperdibile per gli appassionati di una tra le saghe più famose di sempre e per tutti i curiosi che vogliano spostarsi in un fantastico mondo immaginario per un giorno.

