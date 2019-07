È ufficiale, Tiziano Ferro sarà allo stadio San Nicola il 3 luglio 2020. Per giorni il luogo del concerto è stato top secret, voci dicevano che non era stato ancora deciso dove farlo. Per i fan finalmente la notizia è arrivata.

Quella di Bari è l’unica tappa pugliese per il cantante di Latina. I biglietti saranno in vendita in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo dalle 10 di venerdì 26 luglio (per 72 ore), sul sito ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale, invece, partirà dalle 11 di lunedì 29 luglio, su ticketmaster.it, ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Un momento importante per Tiziano Ferro. Oltre all’annuncio del suo matrimonio con Victor Allen è prossima l’uscita del suo nuovo album “Accetto miracoli” mentre nel frattempo è in tutte le radio “Buona (cattiva) sorte”.