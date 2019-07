Se n’è andato in silenzio il 1° gennaio 2016, era noto al pubblico barese soprattutto per la serie tv L’Ariamara, in onda sulle emittenti locali, e per Lacapagira di Alessandro Piva, al suo funerale la chiesa era pienissima. Mino Barbarese è ancora oggi molto amato e in tanti, tra amici e fan, ricordato per quel suo tormentone, “poi usciamo”, divenuto un vero e proprio intercalare.

Il 16 luglio sul campo del Di Cagno Abbrescia di disputerà il 4° Memorial Mino Barbarese, sul terreno di gioco gli amici di sempre. Sabino Bartoli, Manuel de Nicolò, Alfredo Navarra e tanti altri che con lui hanno condiviso le scene e portato in giro quel sorriso con cui Mino conquistava la gente al primo sguardo.

