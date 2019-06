Per un giorno le loro sofferenze possono aspettare. Al posto delle corsie dell’ospedale dove medici e infermieri si prendono quotidianamente cura di loro con professionalità, dedizione e tanto amore, troveranno una spiaggia dove giocare e divertirsi. Come tutti i bambini più fortunati di loro.

Sono i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza. Da San Giovanni Rotondo al lido Trampolino di Bari. Insomma, “Una giornata d’Amare” come recita la locandina dell’evento. E sì, perché il 27 giugno, a partire dalle 10, trascorreranno una piacevolissima giornata all’insegna del puro divertimento.

In 45 tra bambini e genitori, partiranno in pullman da San Giovanni Rotondo, direzione Bari. Qui saranno accolti dagli animatori del lido il Trampolino. Al mattino saranno previste attività ludiche e ricreative. Poi pranzo al ristorante, per chiudere la giornata nel pomeriggio con altri giochi e attività. E prima di tornare a San Giovanni Rotondo, ci saranno gadget e regali per i piccoli pazienti in ricordo di una giornata speciale. Un evento organizzato con il sostegno di Lavanderie Industriali Fratelli Bernard e Saicaf il Caffè.