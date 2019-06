Arriva oggi a Bari il Run Happy Tour, l’evento di Brooks che unisce runner e non solo di tutta Italia. Pensato per far vivere la corsa in modo completamente diverso, il Tour è anche un momento dove tutti possono vivere in prima persona lo spirito run happy, filosofia che da sempre contraddistingue il brand.

L’appuntamento è per oggi, sabato 8 giugno in Piazza del Ferrarese a partire dalle ore 16:30. Tutti i partecipanti potranno testare i nuovi prodotti della stagione, correre 5 km “spensierati” a ritmo di musica nel centro storico di Bari e divertirsi insieme alla grande famiglia Brooks. Per finire, un vitaminico Run Happy Hour – organizzato in collaborazione con San Benedetto Acquavitamin – e DJ set.

Ma non è tutto; quest’anno il tour farà vivere l’esperienza indimenticabile a Alessandro, un atleta speciale dell’associazione “I Maratonabili”. Brooks donerà 1 euro per ogni runner che parteciperà al Run Happy Tour barese con l’obiettivo di sostenere l’associazione per l’acquisto e la manutenzione delle speciali carrozzine che servono ai ragazzi disabili per partecipare alle gare insieme al loro gruppo di accompagnatori.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, basta registrarsi sul sito, selezionare la tappa di Bari, scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare e arrivare all’appuntamento carichi di energia e voglia di divertirsi in compagnia. Al termine dell’evento tutti i partecipanti riceveranno la maglietta ufficiale da ritirare presso i rivenditori aderenti all’iniziativa entro 15 giorni dall’evento.

Limitazioni al traffico

La manifestazione, non competitiva di 5 km, partirà alle ore 18 da piazza del Ferrarese, pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento sportivo, sono state disposte alcune limitazioni al traffico. Dalle 18, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul seguente percorso:

piazza del Ferrarese, via Genovese, lungomare Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, giro di boa in prossimità del semaforo, piazza Gramsci, lungomare Nazario Sauro, piazza Diaz, lungomare Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, piazzale Cristoforo Colombo, corso De Tullio, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada Vallisa, piazza del Ferrarese.