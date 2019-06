Domenica 16 giugno torna a Bari “Volontariato in Piazza”. In occasione della XIII edizione dell’ormai fisso appuntamento con le associazioni, i volontari e il Centro Servizi al Volontariato San Nicola in piazza del Ferrarese a Bari, il CSV organizza per la prima volta “Volontariato in Corsa”.

L’idea è quella di sperimentare, attraverso la pratica sportiva, un modello di promozione del volontariato rivolto ai più giovani che possa diventare, negli anni, un ritrovo costante e soprattutto rientrare nel circuito delle corse competitive.

Questa edizione di Volontariato in Corsa è una corsa non competitiva, su un circuito cittadino di 5 km, con lo start alle 10 da piazza del Ferrarese, giro di boa al parco Punta Perotti e ritorno al punto di partenza.

La corsa non prevede cronometraggio delle prestazioni, né registrazione dell’ordine d’arrivo, sono invece previsti premi da assegnare a gruppi di volontari e corridori che si contraddistinguano per numerosità, fantasia e simpatia, a insindacabile giudizio degli organizzatori. Il regolamento è disponibile sul sito del CSV.

L’iscrizione alla corsa prevede una quota di 5€, che comprende la T-shirt Volontariato in Corsa, il pettorale non numerato e il sacco gara con prodotti offerti dagli sponsor. È possibile iscriversi a Bari presso:

CSV San Nicola, via Vitantonio di Cagno 30;

Ottica Valerio, via Giuseppe Suppa 12;

Bar Australia, viale Papa Giovanni XXIII 231;

Bar Pasticceria Ceresita, via Stefano Jacini 52;

Gem 2 Sport Joma, via Guglielmo Oberdan, 14C/D/E;

SportClub, corso Cavour 173;

Bar Polifunzionale Ex PT, via Garruba 1;

Reverso Unconventional Bistrot, Strada Vallisa 79;

Ritiro T-shirt, pettorale e sacco gara in Piazza del Ferrarese

15 giugno – dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

16 giugno – dalle 08:00 alle 09:30.

