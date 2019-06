Un palazzotto di fine ‘800, con i classici muri in pietra e le volte alte. Così si presenterà il nuovo B&B “Don Franco” ad Adelfia, nome dato in onore dell’ex proprietario della struttura. L’inaugurazione, accompagnata da musica e buffet, è prevista giovedì 27 giugno in via Rutigliano 39.

Due sorelle che, con l’aiuto della mamma, hanno potuto realizzare il loro sogno. “La nostra idea – racconta Alessia – era di lasciare lo stile del palazzo e realizzare delle stanze coerenti con la struttura. Ci siamo rivolti a nidi sviluppo Puglia che ci ha approvato il progetto e finanziato il prestito di cui una parte è a fondo perduto è una da restituire. Adesso il B&b ha quattro stanze di cui due doppie, una tripla con caminetto è una quadrupla con camino e idromassaggio. Abbiamo voluto una cucina con tavolo familiare in modo che tutti i clienti possano condividere la colazione e chissà possano nascere amicizie e un terrazzino per un break rilassante”.

Nonostante un passato non facile, a causa di una grave perdita in famiglia, le due sorelle sono riuscite a rialzarsi grazie all’aiuto della Fondazione Maria Rossi. “È stato un grande aiuto dal punto di vista emotivo – conclude -. Grazie alla fondazione e alla dottoressa Claudia siamo riuscite a condividere altre persone ciò che ci accomunava trovando dei veri amici su cui poter contare”.