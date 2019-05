Un mito degli anni ’80, l’ex frontman degli Spandau Ballet, a Triggiano per il firma copie del suo nuovo disco. Tony Hadley in tutta la sua bravura, genuinità e bellezza scandita dal tempo ha abbracciato tutti i suoi fan al centro commerciale BariBlu.

Talking to the moon è il titolo del suo nuovo disco, già presente in tutti i negozi dal 17 maggio. “Amo scrivere musica – sottolinea Tony – e questo album per me è stato frutto di un lungo lavoro che è nato grazie anche a dei collaboratori fantastici che mi hanno seguito. A breve inizierò a lavorare per il mio prossimo album”.

“Tutti i paesi del mondo in cui sono stato mi piacciono, ma l’Italia – conclude il cantante – è nel mio cuore per l’entusiasmo delle persone e per il buon cibo. La collaborazione con Caparezza mi ha fatto conoscere la Puglia e i suoi sapori”.