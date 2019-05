Iniziate le riprese per il nuovo di film Carlo Verdone “Si vive una volta sola”. Già da ieri la troupe è a Bari per girare le prime scene del film e sarà in città fino al 31 maggio poi per le prossime 8 settimane il regista girerà a monopoli, Polignano, Otranto, Sant’Andrea, Porto Badisco, Santa Cesarea Terme e Serrano.

Il film parla di una equipe medica tanto brava nel suo lavoro, visto che il Papa affida a loro le sue cure, quanto maldestra nella vita privata. Nel cast del film, oltre a Carlo Verdone, a capo dell’equipe medica, anche la ‘strumentista’ Anna Foglietta, ‘l’anestesista’ Rocco Papaleo e ‘l’assistente anestesista’ Max Tortora. Prodotto e distribuito da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, il film uscirà in sala all’inizio del 2020.