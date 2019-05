Mangiare senza ingrassare. Il sogno di qualsiasi uomo, specialmente delle donne, potrebbe avverarsi grazie alla corsa. Lo sa bene Francesco Saccente che nel suo nuovo libro Corri che ti passa: manuale semiserio del runner spiega per filo e per segno come riuscire a far parte del mondo dei podisti e quali sono i benefici.

“La corsa è riuscita a farmi tornare in forma – racconta Francesco -. Avevo bisogno di dimagrire e grazie al consiglio di un preparatore atletico mi sono affacciato al mondo della corsa, seguendo anche un buon piano alimentare. Il consiglio che do a chiunque voglia entrare a far parte del mondo dei podisti è quello di iniziare dalla camminata veloce per poi intervallarla con la corsa, da lì la strada è tutta in discesa”.

“Nel mio libro – continua – non do solo suggerimenti su come diventare dei runner, ma ho inserito alcuni retroscena simpatici che animano il nostro mondo. La corsa riesce a creare gruppo, ma anche a liberarti da ogni pensiero”.

“Invito tutti a diventare dei podisti – conclude Francesco -. La corsa è uno sport economico dove per praticarlo bastano una maglietta, un pantaloncino e delle buone scarpe da ginnastica, per prevenire problemi muscolari e articolari”.