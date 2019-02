Visto il grande successo delle pièce precedenti, “Un barese a New York 3” non poteva non essere da meno. Grazie alla tipica comicità nostrana e a un gruppo straordinario di attori guidato egregiamente da Gianni Colajemma, lo spettacolo è arrivato a oltre 70 repliche.

Ambientato in una casa di New York, Colajemma e il suo alter-ego Joe Colella sono l’impersonificazione del tipico barese medio che si trova per la prima volta a vivere in una città estera come la Grande Mela.

Per chi si fosse perso lo spettacolo al Barium le repliche sono programmate fino al 31 marzo per far spazio poi a un nuovo imperdibile spettacolo targato Colajemma.