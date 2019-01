Tutto è partito da Josh Hager e Tom Chapman che si sono incontrati a Boston. Josh, già nei THE RENTALS ora suona la tastiera nei DEVO, mentre Tom Chapman, dopo l’esperienza nei BAD LIEUTENANT, ha seguito Bernard Sumner nei NEW ORDER. A completare la band è arrivato Phil Cunningham, già nei Marion e chitarrista nei New Order dal 2001 e il batterista Jeff Friedl, anche lui nei DEVO. Così è nato il superguppo degli ShadowParty, che si esibiranno a Bari sabato 26 gennaio nell’unica data pugliese al Garage Sound. Per tutti gli amanti della new wave e del postpunk, un live da non perdere, dove ogni musicista proviene da una band storica e importante.

Messi sotto contratto dalla MUTE, hanno fatto uscire un disco il 27 luglio al quale hanno contribuito anche Denise Johnson (PRIMAL SCREAM, A CERTAIN RATIO) e Nick McCabe dei THE VERVE. Il debutto di ShadowParty – registrato a Boston, Los Angeles, Manchester e, naturalmente, Macclesfield – è un album che fa riferimento alle sonorità di quei gruppi, ma ha una sua vita propria. Un album indie-electro con chitarre, archi e ospiti tra cui l’impareggiabile vocalist Denise Johnson (Primal Scream, A Certain Ratio, Electronic) e il venerato chitarrista dei Verve, Nick McCabe.

Per gli spettacoli dal vivo sono affiancati dal batterista Folks Elliot Barlow e dalla cantante di Agbeko Ellen Lewis, che faceva anche parte dell’orchestra di sintetizzatori che si è unita al New Order per il Manchester International Festival.Sono già usciti due singoli, la prima anticipazione “Celebrate” e “Present Tense”, che si avvicina decisamente a un taglio più New Order, mantenendo comunque un piglio pop anche da classifica. Insomma da non perdere!!!

info e prenotazioni www.facebook.com/Mmicrosolco/ – info@rkonair.com

Radio ufficiale RKO – www.rkonair.com

1 di 3