A tre mesi esatti dalle cinque straordinarie anteprime europee dell’ATLANTICO TOUR di Marco Mengoni che anticiperanno il tour europeo previsto per fine 2019, il live prodotto e organizzato da Live Nation che debutterà il 27 aprile a Torino, continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti in tutta Italia. Cinque le nuove date che si aggiungono al calendario già annunciato: la quarta data di Milano prevista per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago, la terza di Roma in programma l’11 maggio al Palazzo dello Sport, raddoppiano anche gli appuntamenti a Torino, Firenze e soprattutto Bari, dove si esibirà il 13 e il 14 maggio.

Il tour segue la release di ATLANTICO, l’ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music, stabile ai primi posti delle classifiche di vendita e già certificato disco di platino. Intanto, anche il nuovo singolo Hola (I Say) feat. Tom Walker, certificato disco d’oro, è ai vertici di tutte le classifiche radio

e digitali, ha raggiunto quasi 5 milioni di streams su Spotify ed è stabile al primo posto su iTunes e nella top 5 di Apple Music. I biglietti per le nuove date del tour saranno disponibili dalle ore 15 di oggi su tutti i canali ufficiali e nei punti vendita autorizzati.

