In tanti si sono chiesti se quell’uomo robusto in pantaloncini e maglietta neri, che camminava scalzo sul lungomare di Bari, fosse sano di mente. Il dubbio è durato un attimo, giusto il tempo di dargli un volo.

Silvio Sisto, detto il bomber – per lo stile di vita e i suoi parcheggi, non certo per i gol segnati in campo – sta preparando la sua nuova canzone e un 2019 al top. Invocato a lungo da suoi fan, bomber Sisto alla fine è venuto allo scoperto.

Promette scintille dopo un anno sabbatico e un ritorno al domper nel vecchio stile “U sa akiud”. Intanto partenza col botto. In queste ore il bomber lancerà una sfida. Non chiedeteci perché, lo scopriremo solo vivendo. Chi è abbastanza fuori di testa da stargli dietro? Siamo convinti che ne vedremo delle belle.

