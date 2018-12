Sono tantissimi gli appuntamenti per il prossimo weekend previsti dal cartellone unico di eventi “Natale a Bari – Christmas Town”.

Si parte domani, venerdì 21 dicembre , alle ore 18, con lo spettacolo “ Babbo Natale ammalato ”, a cura del Teatro Casa di Pulcinella, in scena al Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto. Sempre domani, a partire dalle ore 20, la street band Quattro per Quattro sarà in piazza Magrini, a Palese, presso la chiesa di San Michele Arcangelo, per portare l’energia della musica ai bambini e ai residenti del quartiere.

Sabato 22 dicembre , alle ore 11 e alle 12.30, il Villaggio di Babbo Natale tornerà ad ospitare la divertente esibizione di Mr. Big .

Alle ore 21 di sabato, presso il Christmas Garden allestito in piazza del Ferrarese, si terrà un nuovo concerto offerto da Amgas Srl, “ Un Natale da Oscar ”, con la musica delle colonne sonore di film diventate sottofondo di memorabili pagine tratte dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, proposte dall’orchestra ICO Magna Grecia e dal soprano Grazia D’Aversa.

Palinsesto ricchissimo anche domenica 23 dicembre nel Villaggio di Babbo Natale: a partire dalle ore 10 i piccoli visitatori si sfideranno, infatti, per la seconda volta nella Caccia al Tesoro nel mondo della realtà aumentata. Alle ore 11 e alle 18 Gran Teatrino Casa di Pulcinella proporrà un nuovo spettacolo dal titolo “ Narrabot 2.0 ”. A partire dalle ore 11.30, ancora la performance della street band Quattro per Quattro , che suonerà i propri cavalli di battaglia natalizi per le vie dello shopping. Alle ore 18.30, infine, sarà la volta della magia del “ Cravattina Bubble Show ”, lo spettacolo delle bolle di sapone giganti.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto domani, venerdì 21 dicembre, dalle ore 17 alle 20, e sabato e domenica anche nella mattinata, dalle ore 10 alle 13. Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13.

Si ricorda, inoltre, che in corso Vittorio Emanuele II, la Casa del Welfare sarà aperta venerdì e sabato, dalle ore 17 alle 20, e domenica anche di mattina, dalle ore 10 alle 13, e ospiterà laboratori e attività ludiche per tutti i bambini.