Animare il dibattito sui temi della migrazione e promuovere l’integrazione euro-mediterranea attraverso il linguaggio universale dei diritti umani nelle sue molteplici espressioni, per favorire il dialogo interculturale e la pace tra i popoli. Questo l’obiettivo della I edizione dell’Euro-Med Human Rights Cultural Week 2018 che si terrà a Bari dal 14 al 20 dicembre, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Denso il programma di eventi della Cultural Week, aprirà la rassegna una mostra sui diritti umani, a cui seguiranno convegni, flash mob, incontri con gli autori, jam session e workshop tra gli spazi dell’Università degli Studi di Bari e le vie del centro del capoluogo pugliese. La ricca settimana di appuntamenti si concluderà con un concerto della EMYA Second Generation Youth Band, il primo ensemble di giovani musicisti di seconda generazione provenienti da Paesi dell’area Euro-Mediterranea, in programma il 20 dicembre al Teatro Forma di Bari (i biglietti sono acquistabili online oppure presso il botteghino del Teatro Forma, dalle 10 alle 18, o presso il Centro Musica di Corso Vittorio Emanuele 165 a Bari, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20).

1 di 3

L’Euro-Med Human Rights Cultural Week 2018, grazie alla presenza di illustri ospiti nazionali e internazionali, coinvolgerà attivamente i partecipanti attraverso forme di interazione eterogenee quali la cultura, l’arte e la musica dando voce a esperienze provenienti da ogni angolo del Mediterraneo e creando un’occasione di confronto, dialogo e disseminazione di idee per un futuro di integrazione.

«L’evento, nato dall’idea di sette giovani professioniste di E.M.Y.A. – racconta Valentina Battista, presidente dell’Accademia Euro-mediterranea sui diritti umani – inaugura così in Puglia, da sempre terra di accoglienza, un’iniziativa che punta a promuovere l’interazione tra gli operatori di pace e gli operatori locali, nazionali e internazionali al fine di stimolare il dialogo tra le parti e l’adozione di azioni concrete per la salvaguardia dei diritti umani e del patrimonio vivente. In tale contesto, l’Euro-Med Human Rights Cultural Week 2018 rappresenta il punto di partenza di un cammino che dalla Puglia presto raggiungerà altri territori per raccontare storie ed ascoltare le diverse anime che vivono nel Mediterraneo».

1 di 2

L’evento, organizzato dall’Accademia Euro-mediterranea sui diritti umani (E.M.Y.A. – Euro-Med Youth Academy of Human Rights and Migration), è promosso nell’ambito delle “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” previste dalla Regione Puglia per l’anno 2018 in attuazione della Legge Regionale 12/2005, in partnership con “Nel Gioco del Jazz”, “Duke Ellington – Il Pentagramma”, “Fondazione Orfeo Mazzitelli” (Teatro Forma) e Forum Mondiale della Pace e gode del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del World Monuments Fund di New York, del Premio Altiero Spinelli al Parlamento Europeo, dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e dell’Ordine degli Avvocati di Bari.