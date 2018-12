Al via “Le strade di San Nicola”, un evento nato per riunire tanti artisti di caratura nazionale nel nome della solidarietà. Ormai giunta alla sua quinta edizione, come ogni anno la manifestazione, promossa e organizzata dalla omonima federazione, si terrà al teatro Petruzzelli. l’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per realizzare cinque progetti a sfondo sociale.

Lì’ospite della serata sarà Gigi D’Alessio, ma saranno tanti i protagonisti dell’evento, la cui regia è affidata a Fabiano Marti con la direzione artistica a Titta De Tommasi: i cantanti Diodato e Lorenzo Fragola, il gruppo musicale dei Radicanto, la drag queen Drusilla Foer, Alessandro Di Carlo, ospite della trasmissione Made in Sud, Alessio Giannone in arte Pinuccio, inviato di Striscia la notizia, e i comici di Zelig, Marta e Gianluca.

Nel corso della serata sarà assegnato il premio “Le Strade di San Nicola” a una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative di solidarietà. Sarà, inoltre, consegnato al cantante Diodato il premio “Le Strade di San Nicola giovani”.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili presso la caffetteria “Biglietteria”, in largo Adua, tutti i giorni a partire dalle ore 17.30. È possibile acquistarli anche online sul circuito www.vivaticket.it.

I cinque progetti individuati dalla federazione a cui verrà devoluto il ricavato sono:

·“Un piatto per tutti”: progetto che porterà, attraverso la sensibilità di sponsor del settore, all’acquisto di 5mila chili di pasta destinati a istituti minorili e mense per persone in difficoltà residenti nella provincia di Bari. Una risposta rapida ai bisogni primari di chi non ha tempo per aspettare.

·“Musicalex”: musica e legge in sinergia per sostenere il diritto alla formazione e all’ascolto, attraverso la donazione di strumenti a scuole medie a indirizzo musicale presenti nei Municipi I e II di Bari (Zingarelli e Amedeo D’Aosta), realizzata anche grazie al ricavato dell’evento-concerto del maestro Ezio Bosso con l’Orchestra sinfonica Metropolitana.

·“Medici col camper”: il progetto si pone l’obiettivo di fornire assistenza sanitaria di base ai braccianti agricoli migranti che popolano i ghetti nella provincia di Foggia, garantendo la presenza settimanale di due equipe composte da 2 medici, 1 infermiere e 3 volontari. La federazione “Le strade di San Nicola” ha contribuito alla causa attraverso l’acquisto di due computer per la raccolta dati. L’iniziativa contribuirà a individuare un profilo epidemiologico sui fattori di rischio, patologie da lavoro e tipiche di comunità isolate, come MST, HIV, TB, per offrire un servizio di maggiore prevenzione.

·“Alla scoperta delle emozioni”: si rivolge ad adolescenti e giovani adulti con la sindrome di Down, di età compresa tra i 10 e i 20 anni, con l’obiettivo di insegnare loro a riconoscere, controllare e comunicare le proprie emozioni e a migliorare la qualità delle relazioni acquisendo consapevolezza di sé. Il progetto prevede azioni e interventi differenziati in base alla fascia d’età con il coinvolgimento attivo delle famiglie.

·“Io voglio giocare a calcio”: il primo torneo Federcalcio, realizzato in collaborazione con il Centro sportivo italiano, rivolto ad atleti con disabilità intellettive, relazionali e psichiche, nato da un protocollo di intesa sottoscritto al Senato della Repubblica il 18 gennaio 2017. Obiettivo del progetto è l’interazione della disabilità nel sistema calcio al fine di migliorare la qualità di vita dei ragazzi.