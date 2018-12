Torna a Modugno, alla sua settima edizione, il Parco di Babbo Natale, organizzato dell’Associazione di Promozione socio-culturale Piazza Pubblica. Sabato 15 Dicembre dalle 18:00 alle 22:00 e Domenica 16 Dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:30, si potrà visitare il fantastico mondo di Babbo Natale ed i sui elfi, presso il Parco San Pio in Via Verga. Quest’anno ci saranno tante novità tra attrazioni e spettacoli per i più piccoli.

Grandi e piccini potranno visitare l’Officina degli Elfi nella quale scrivere le letterine e inviarle direttamente a Babbo Natale tramite un marchingegno magico con l’ausilio dei piccoli aiutanti. Si potrà entrare nella fantastica casa di Babbo Natale dove immortalare una foto ricordo indimenticabile per poi divertirsi in un’area con diversi giochi per piccoli e adulti, passando per le aree dedicate al “balloon art” e ai truccabimbi e, infine, trattenersi nella zona ristoro dove poter consumare cibi e bevande della tradizione natalizia.

Durante le due serata, il Parco si arricchirà di entusiasmanti performance e spettacoli artistici.

Il Parco di Babbo Natale è gratuito ed è fruibile dall’intera comunità e vive dell’impegno di tanti giovani e meno giovani che dedicano tempo e energie per realizzare un sogno: far vivere un momento magico ai più piccoli e sensibilizzare la cittadinanza su un tema sociale o culturale, individuato nel riciclo e nella tutela dell’ambiente. Un’iniziativa pensata per i bambini ma che punta a catturare anche gli adulti nel momento più bello dell’anno, in cui anche i sogni possono diventare realtà.