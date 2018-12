Si intitola “Da Caporetto alla Vittoria”, è la conferenza organizzata dall’UNIMRI Unione Nazionale Insigniti Al Merito della Repubblica Italiana. Promotore dell’iniziativa è il Cavalier Giacinto Panebianco, Consigliere e Tesoriere Nazionale dell’UNIMRI che ha voluto la conferenza nella sua città, Palo del Colle, il 10 dicembre, nella sala consiliare del Comune.

Relatore dell’incontro sarà il Generale di Corpo d’Armata Michele Torres, presidente nazionale onorario dell’UNIMRI, a moderare ci sarà il Cavalier Dottor Gino Marcoccia, addetto nazionale alle pubbliche relazioni. Tra i presenti anche il presidente nazionale dell’UNIMRI, il Cavalier Giovanni Porcaro.

Nata a fine 2015, l’UNIMRI ha come scopo quello di accomunare gli insigniti “Al Merito della Repubblica Italiana”, favorendone l’amalgama e lo sviluppo delle qualità che hanno permesso loro di evidenziare le proprie doti umane e di carattere, permettendo loro la concessione dell’onorificenza.

Per questo sin dalla sua genesi l’associazione ha organizzato di convegni e corsi propedeutici, itinerari socio-culturali e attività di beneficenza, individuando gruppi o persone in difficoltà o in condizioni di disagio, meritevoli di aiuto economico e/o psicologico. Dal gennaio di quest’anno l’UNIMRI ha iniziato un percorso di inserimento graduale e costante nel tessuto sociale nazionale, ricevendo consensi e adesioni in tante regioni italiane.

