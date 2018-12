Mercoledi 5 dicembre alle 16 a Bari si inaugura “Spazio H”, dedicato a ragazzi con disturbi di apprendimento che avranno così la possibilità di utilizzare nuovi strumenti tecnologici e materiale didattico specifico. Spazio H, allestito all’interno dei locali del Consorzio Meridia – in via Calefati 245 – vedrà la presenza di operatori qualificati, durante le ore pomeridiane, in assistenza attiva ai partecipanti. L’allestimento delle strutture tecnologiche e del materiale didattico di Spazio H è stato possibile anche grazie ai fondi del progetto “Carta E” di UniCredit, vicina ai territori e alle sue buone pratiche.

Grazie alla carta di credito flessibile a contribuzione etica, UniCreditCard Flexia Classic Etica, i clienti possono contribuire a fare beneficenza con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo: per ogni spesa effettuata con la carta, infatti, una percentuale dell’importo a carico della Banca è devoluta ad un fondo destinato a sostenere diverse iniziative e progetti di solidarietà. Grazie al Progetto “Carta Etica”, UniCredit ha già sostenuto più di 650 progetti di utilità sociale a livello locale e nazionale in favore di fasce deboli della popolazione ed in risposta ai bisogni delle comunità in cui opera.