Formare e informare i ragazzi, rendendoli fruitori consapevoli delle informazioni on line, alimentandone lo spirito critico indispensabile per destreggiarsi nella selva di informazioni, “mediate” dagli stessi media. E’ l’obiettivo del progetto presentato ieri a Bari presso l’IISS Marconi Hack. Il progetto, nato dalla collaborazione della prof.ssa Maria Morisco dell’IITSS Marconi e il Centro Culturale San Paolo, prevede un ciclo di lezioni e attività laboratoriali, per promuovere una maggiore conoscenza dei media e delle loro dinamiche.

Il percorso formativo, gestito da don Giuseppe Berardi, fornirà agli studenti gli strumenti per riconoscere le bufale mediatiche e confrontare notizie attingibili dai media individuando quelle inattendibili e pericolose. Stimolerà inoltre gli studenti ad una riflessione critica sulle informazioni promuovendo la tutela della privacy in netta controtendenza con una società in cui nulla resta celato.

