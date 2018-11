Dal 14 al 18 novembre si terrà la seconda edizione della “settimana della cultura italo – polacca”, organizzata dall’Associazione Pugliese Italo Polacca in collaborazione con il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Puglia, il Polo Museale della Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Puglia, il Senato della Repubblica di Polonia, l’Istituto della Memoria Nazionale della Repubblica di Polonia, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia, il Museo Auschwitz Birkenau, l’Associazione Auschwitz Memento, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, l’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” di Bari, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, l’Apulia Film Commission, la Mediateca Regionale Pugliese e l’Associazione Culturale Musicale “Nel gioco del jazz”.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Presidente del Senato della Repubblica di Polonia e dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia, nasce per celebrare il 100° anniversario del riacquisto dell’indipendenza della Repubblica di Polonia e ricordare le figure di Irena Sendler e Witold Pilecki con l’intento di rinsaldare i legami storici, culturali, economici, turistici e religiosi che da secoli uniscono l’Italia, ed in particolare la Puglia, alla Polonia.

Il ricco e articolato programma della “Settimana della cultura italo polacca” sarà aperto dalla cerimonia di inaugurazione che si terrà mercoledì 14 novembre alle ore 17 nel Castello Svevo di Bari alla presenza di autorità civili e religiose italo polacche. E’ prevista la presenza della senatrice Grazyna Sztark della Repubblica di Polonia. Per motivi di sicurezza alla cerimonia si accederà solo per inviti e saranno ammessi solo giornalisti provvisti del tesserino professionale.

Di grande rilevanza anche la conferenza sul “Centesimo anniversario della riconquista dell’indipendenza della Repubblica di Polonia”. in programma giovedì 15 novembre alle 10.00 all’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei”, in via Petrera 80 a Bari. Interverranno una delegazione dell’Instytut Pamięci Narodowej: Katarzyna Ratajczak – Sowa, Jarosław Tęsiorowski, e lo storico e giornalista Marco Patricelli.

Venerdì 16 dicembre sarà la giornata dedicata a Witold Pilecki. Alle ore 17:00, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari, ci sarà la proiezione del film “Pilecki”,interverranno per l’occasione il regista del film Mirosław Krzyszkowski, Mirosław Obstarczyk dal Museo Auschwitz Birkenau e Marco Patricelli, storico e giornalista, autore del libro “Il volontario” edito da Laterza.

Sabato 17 novembre alle ore 18:00, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei”, via Petrera 80 a Bari, verrà ricordata Irena Sendler con lo spettacolo teatrale “Irena Sendler. La terza madre del ghetto di Varsavia”, scritto e diretto dall’attore napoletano Roberto Giordano.