Per gli appassionati di arte e del grande pittore olandese, sono stati svelati i costi della mostra multimediale Van Gogh Alive – The Experience, che si terrà al Margherita. Il biglietto intero costerà 14 euro, quello ridotto, che potrà essere acquistato dagli studenti universitari, costerà 12 euro. Per i bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati da un adulto, il costo sarà di 8 euro mentre per i piccoli inferiori a 6 anni l’entrata sarà gratuita.

La mostra sarà in programma a Bari dall’ultima settimana di novembre fino al 10 febbraio. Il teatro sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19, mentre dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 22.