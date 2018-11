Scultura, pittura, poesia, fotografia e musica danzano insieme, tenendosi per mano come le muse del Parnaso, in occasione della collettiva d’arte moderna che si terrà dal 18 al 26 novembre nella Galleria d’arte Nicola Belviso in via Garrone a Bari. Muse 2.0, dunque, in grado di vestire i panni della Urban Art.

Con la collaborazione dell’Associazione Mò-Heart di Damiano Bove e la direzione artistica di Nancy Gesario e Marisa De Gregorio, la mostra verrà inaugurata alle ore 18.30. In esposizione la fotografia di Marisa De Gregorio, Ernesto Neve e Pasquale Reo, le sculture di Damiano Bitritto e Damiano Bove e le opere dei pittori Albergo, Caldara, Lisco, Fiore, Monno, Carone, Bitritto, Disciglio, Gesario, Iaffaldano, Mangini, Marotta, Bove, De Gregorio e Schmidlin.

Imperdibile la performance musicale di Margherita Bucci e le poesie di Damiano Bove e Tina De Santis che incorniceranno l’evento.

1 di 1