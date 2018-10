“La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele” diceva Victor Hugo, sabato 6 ottobre ad Acquaviva andrà in scena proprio un omaggio alla vita e all’amore. L’occasione è doppia, i 10 anni dell’Associazione MUSInCanto e i cinque anni di attività del Festival Opera de Mari, che ha così organizzato il Gran Galà Lirico Sinfonico “la Vie…l’Amour”.

L’evento prestigioso si fregia dei patrocini della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Acquaviva delle Fonti. Nell’Auditorium “Ing. P. Milella” dell’I.S.S. Colamonico-Chiarulli saranno così ripercorse pagine celebri tratte dal “Rigoletto” di G. Verdi, dalla “Cavalleria Rusticana”, da “L’Amico Fritz” di P. Mascagni, da “Romeo et Juliette” di C. Gounod, dalla “Carmen” di G. Bizet e per la prima volta in assoluto saranno eseguiti egli “Études Symphoniques” op.13 di R. Schumann (nella edizione del 1852) nella versione orchestrale realizzata e curata dal M° Giuseppe Bini.

Il Gran Galà Lirico Sinfonico “la Vie…l’Amour” è una coproduzione del Festival Opera de mari e dell‘Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta nell’occasione dal M°Giuseppe Bini. Il cast di artisti è di quelli che fanno venire l’acquolina in bocca agli appassionati: il soprano Natalizia Carone, il mezzosoprano Moonjin Kim, il tenore Dario Di Vietri e il baritono Antonio Stragapede. Presenterà la serata la giornalista Cinzia Tattini.

Festival Opera de Mari

Gran Galà Lirico Sinfonico “la Vie…l’Amour”

sabato 6 ottobre ore 21

Auditorium “P. Milella” I.S.S. Colamonico-Chiarulli

via Primo Cielo-Renzo Piano – Acquaviva delle Fonti (BA)

Ingresso €10 + prevendita €1

Infoline: +39 388.93.80.260

email: info@festivaloperademari.it

www.festivaloperademari.it

Prevendite (anche in modalità offline)

Info Point Turistico

Piazza Maria SS. di Costantinopoli, 16 – Acquaviva delle Fonti

Tel. 392.33.69.394

