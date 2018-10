“È un momento di crescita e di confronto per tutti i soci, ci sono addirittura quelli che, lavorando all’estero, tornano in Italia per ritrovarsi con gli altri e aggiornarsi reciprocamente su quelle che sono le tendenze del momento”. La 40a edizione del Concorso Regionale Aibes, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, Sezione Puglia e Sezione Basilicata, svoltasi a Molfetta lo scorso 16 ottobre, è andata benissimo, il fiduciario Giovanni Patruno è soddisfatto.

È stata dunque una mattina all’insegna del bere bene e consapevole, affidandosi solo a prodotti di qualità e miscelati con grande cura e maestria: “I concorrenti partecipano portando in gara le loro ricette rigorosamente inedite, come prevede il regolamento – ha aggiunto Patruno – a volte nate nei locali dove lavorano, creando anche tendenza, e dove si prendono cura dei clienti con grande attenzione a quelle che sono le loro esigenze”.

La gara, come sempre, è stata molto combattuta, ma alla fine il giudizio severo della giuria è arrivato. Saranno quindi Antonella Fuzio di Andria, Nunzio Mazzitelli di Modugno, Mauro Rana di Bisceglie e Cosimo De Tommaso di Monopoli a rappresentare la Puglia e la Basilicata al Concorso Nazionale in programma a Stresa dal 12 al 15 novembre rispettivamente nelle categorie Aspirante Barman e Flair, Barman e Capo Barman Pre Dinner, Barman e Capo Barman After Dinner, Barman e Capo Barman Long Drink.

La mattina ha visto anche la competizione riservata agli allievi degli istituti alberghieri, quel Cockt-AIL junior nato dalla collaborazione tra Fabbri 1905, nota in tutto il modo per le sue amarene, e l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, finalizzato alla raccolta fondi per l’AIL. Promosso da A.I.B.E.S., Cockt-AIL junior è una gara in cui i concorrenti si sfidano con l’obiettivo di sostenere l’A.I.L. ONLUS e sensibilizzare il pubblico sull’incidenza dei tumori del sangue e dei linfomi che colpiscono soprattutto le fasce più giovani. La gara è stata vinta da Francesco Cesario dell’Alberghiero di Polignano, che ha sbaragliato i concorrenti degli istituti di Lucera, Trani, Molfetta. Per lui inizia la corsa al titolo nazionale.