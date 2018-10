Troppo spesso si parla dell’abuso di alcol da parte di giovani, soprattutto, e meno giovani, un fenomeno sociale difficile da arginare e contrastare, preoccupante e dai molteplici risvolti sotto molti aspetti. Dal 1949 in italia esiste un’associazione di categoria, l’Aibes, Associazione italiana Barmen e Sostenitori, che riunisce i migliori professionisti della miscelazione. Altri tempi, certo, ma già dai suoi natali, l’Aibes sostiene e promuove la cultura del bere bene e responsabilmente. Non tutti i cocktail sono uguali, dal punto di vista del gusto, ma anche per la qualità dei prodotti usati, su cui ci sarebbero da spendere fiumi di inchiostro.

Uno dei momenti clou nella vita associativa dell’Aibes è il Concorso, regionale prima e nazionale poi, l’occasione per i soci di confrontarsi e crescere reciprocamente. Molfetta ospiterà la 40esima edizione del Concorso Regionale Sezione Puglia e Sezione Basilicata.

Grazie ai loro pre-dinner, after-dinner, long drink e fancy, preparati secondo ricette rigorosamente inedite come prevede il regolamento, i concorrenti si contenderanno l’accesso al Concorso Nazionale A.I.B.E.S. , in programma a Stresa dal 12 al 15 novembre. Tecnica, qualità, decorazione, tutti i punteggi attribuiti dalle giurie selezionate concorreranno al piazzamento in classifica finale che decreterà il vincitore, dandogli così la possibilità di gareggiare con i colleghi delle altre regioni e competere per il titolo nazionale.

In una gara che mette a dura prova la preparazione dei concorrenti, anche una sola goccia di prodotto fuori posto può determinare una penalità e stravolgere la classifica finale. Il traguardo è difficile da raggiungere, ma non è impossibile. Del resto, dopo il Nazionale, ci sono le gare internazionali, e lì si va a rappresentare l’italia.

Oltre all’alcol buono da bere, c’è quello che fa del bene. Contemporaneamente al Concorso Regionale A.I.B.E.S. si svolgerà infatti Cockt-AIL Junior, il contest riservato agli allievi del 3°, 4° e 5° anno degli Istituti Alberghieri. Nato dalla collaborazione tra Fabbri 1905, l’azienda nota per le sue famose amarene, e l’AIL ONLUS Associazione Italiana contro le Leucemie, con la partnership di A.I.B.E.S., Cockt-AIL junior è una gara in cui i concorrenti si sfidano con l’obiettivo di sostenere l’A.I.L. ONLUS e sensibilizzare il pubblico sull’incidenza dei tumori del sangue e dei linfomi che colpiscono soprattutto le fasce più giovani.

Durante le tappe di Cockt-AIL Junior, i drink preparati dai partecipanti vengono battuti all’asta e il ricavato devoluto all’AIL. Cockt-AIL junior è quindi veicolo promozionale per la cultura del bere sano e responsabile, da sempre cavallo di battaglia dell’A.I.B.E.S., e occasione per aiutare l’AIL, impegnata da 45 anni a promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettendo in atto l’assistenza sanitaria necessaria per migliorare la qualità della vita dei malati, dei loro familiari, e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.

A.I.B.E.S. Sezione Puglia & Sezione Basilicata

XXXX Concorso Regionale

Cockt-AIL Junior 2018

martedì 16 ottobre ore 10

sala ricevimenti Nettuno

ss16 Km 771,500

Molfetta

Ingresso libero