Iniziamo con questo video un meraviglioso viaggio nella Murgia del fungo cardoncello. Chiediamo scusa agli amici di Poggiorsini per essere arrivati con una settimana di ritardo, ma a loro dedicheremo una puntata speciale alla scoperta del bel paese al confine tra Puglia e Basilicata.

Sei appuntamenti, sei peculiarità con il filo conduttore del cardoncello. Lo scorso fine settimana a Minervino Murge si è riversata una grande folla; gente proveniente anche da molto lontano, giunta ai piedi del faro per assaporare il piacere semplice di una delle sagre più apprezzate del Mezzogiorno, ormai itinerante e per questo ancora più ricca.

Seppure in affanno a causa della non perfetta forma fisica, ma soprattutto per via della foratura della nostra Cinzia, siamo arrivati in tempo per farvi vivere il fascino coinvolgente della festa, provando a raccontarvi aneddoti, le tipicità e i personaggi tipici. Lo abbiamo fatto anche sentendo il Sindaco di Minervino, il presidente della locale Paro Loco e quello pugleise dell’Unione nazionale delle Pro Loco.

Noi ci rivediamo il prossimo fine settimana a Spinazzola (3 e 4 novembre) e poi il 10 e 11 novembre a Ruvo di Puglia, il 17 e 18 a Gravina in Puglia prima del gran finale il 24 e 25 novembre a Cassano delle Murge.

