Oltre 200 litri di latte, 800 confezioni di succhi di frutta, 900 di merendine, diversi pacchi di biscotti, acqua, caffè, tè e prodotti per l’igiene. È il bilancio provvisorio della raccolta organizzata dalla Croce Rossa Italiana, ospitati dall’Eurospin di via Capruzzi.

La raccolta dati dei prodotti dati in beneficenza sarà disponibile a fine inventario la prossima settimana, ma i volontari sono già soddisfatti per la quantità di prodotti ricevuti in dono da chi si apprestava a fare la spesa. Prodotti che poi verranno utilizzati nel servizio di strada che gli angeli in rosso svolgono 3 giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 21:00 fino a mezzanotte.

I volontari girano nei pressi della stazione e nelle zone dove vivono persone senza dimora, distribuendo prodotti alimentari, prodotti per l’igiene, qualche vestito, insieme ad una cosa, ancora più importante e sempre più rara oggi, che è l’umanità. Il servizio è svolto da donne e uomini del comitato di Bari, con presidente Consiglia Margiotta, insieme alle Infermiere Volontarie di Croce Rossa, conosciute da tutti con l’appellativo affettuoso di “crocerossine”.

La prossima raccolta si terrà il 23 dicembre presso il Simply di Palese e speriamo che, come per la raccolta avvenuta in via Capruzzi, ci sia una forte partecipazione. Anche se, per distribuire l’umanità, non bisogna aspettare questa data: basta uscire di casa.

