Dopo i grandissimi successi fra cui il triplo platino per “Riccione” e un tour che ha registrato sold out in tutte le date, i Thegiornalisti arrivano in autunno con il loro nuovo “Love Tour 2018” in 10 palazzetti italiani. Le date di Bari, andate entrambe subito soldout, sono quelle del 31 ottobre e 2 novembre.

La band di Tommaso Paradiso esce col nuovo album “Love” a due anni di distanza da “Completamente soldout”, l’ultimo disco della band pubblicato a ottobre 2016 che ha consacrato i Thegiornalisti come la più importante rivelazione della musica italiana: